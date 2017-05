Erfolgreicher Auftakt für die neue Star-Kombination des Tennis: Novak Djokovic hat seine Mission Titelverteidigung bei den French Open (täglich im LIVETICKER) mit einem komfortablen Auftaktsieg begonnen und seinem neuen Coach Andre Agassi einen guten Einstand beschert.

Der an Position zwei gesetzte Djokovic gab sich beim 6:3, 6:4, 6:2 gegen Marcel Granollers (Spanien/ATP-Nr. 77 ) keine Blöße. Nach 2:27 Stunden verwandelte der 30-jährige Serbe seinen ersten Matchball auf dem 14.911 Zuschauer fassenden Court Philippe Chatrier.

Djokovic kann Geschichte schreiben

Mit einem weiteren Triumph in der französischen Metropole könnte Djokovic der erste Spieler in der Geschichte des Profitennis (seit 1968) werden, der jedes Grand-Slam-Turnier mindestens zweimal gewonnen hat.

Agassi (47) saß während der Partie entspannt in der Djokovic-Box. Mal mit Sonnenbrille auf der Nase - mal mit Sonnenbrille auf dem Kopf. Nach dem verwandelten Satzball seines Schützlings im zweiten Durchgang lachte Agassi herzhaft.

Djokovic' neuer und ehemaliger Coach: Andre Agassi (M.) und Boris Becker (r.) © Getty Images

Zum ersten Mal hatten "Nole" und der Amerikaner, der mit Steffi Graf verheiratet ist und in Las Vegas lebt, am vergangenen Donnerstag zusammen im Stade Roland Garros trainiert.

Agassi ersetzt Becker

Das Projekt "Djokassi" ist zunächst nur auf die French Open begrenzt. "Dort werden wir herausfinden, in welche Richtung es geht", sagte der 12-malige Grand-Slam-Champion Djokovic, der Anfang Mai überraschend fast sein gesamtes Betreuerteam gefeuert hatte. "Ich brauchte eine neue Inspiration. Und Andre ist ein Champion."

Nur Pepe Imaz blieb aus dem alten Stab übrig. Der spanische Mental-Guru, der Licht und Liebe predigt, soll der Grund dafür gewesen sein, dass Im Dezember 2016 auch die dreijährige Zusammenarbeit zwischen Djokovic und Boris Becker (49) beendet worden war.

Becker und Agassi übrigens begrüßten sich am Montag während des Matches des Serben im zweiten Satz per Handschlag auf der Tribüne.

Nadal folgt im Eiltempo

Nach Djokovic erreichte auch Rafael Nadal die zweite Runde und hat damit den ersten Schritt Richtung "La Decima" gemacht.

Der Sandplatzkönig aus Spanien benötigte für das 6:1, 6:4, 6:1 in seinem Erstrundenmatch gegen Benoit Paire (Frankreich) 1:52 Stunden. Für Linkshänder Nadal war es der 73. Sieg im 75. Match im Stade Roland Garros seit 2005.

Der an Position vier gesetzte Nadal, der am kommenden Samstag 31 Jahre alt wird, will im Finale am 11. Juni seinen zehnten Paris-Titel holen - seinen ersten an der Seine seit 2014.

Es wäre eine historische Leistung, denn in der Open Era seit 1968 ist es noch keinem Profi gelungen, ein und dasselbe Grand-Slam-Turnier so oft zu gewinnen. Derzeit teilt sich der 14-malige Major-Sieger Nadal den Rekord mit Martina Navratilova. Die gebürtige Tschechin hatte in Wimbledon zwischen 1978 und 1990 insgesamt neunmal triumphiert.