Die britischen Tennisfans bangen wenige Tage vor dem Start der 131. Championships in Wimbledon um ihre beiden Hoffnungsträger Andy Murray und Johanna Konta.

Während der Titelverteidiger und Weltranglistenerste nach Hüftschmerzen am Freitag erstmals im All England Club trainierte, trat Konta wegen einer Rückenverletzung nicht zu ihrem Halbfinale in Eastbourne gegen Karolina Pliskova (Tschechien) an.

US-Open-Finalistin Pliskova trifft im Endspiel am Samstag auf die ehemalige Weltranglistenerste Caroline Wozniacki. Die an Nummer sechs gesetzte Dänin setzte sich im Halbfinale gegen die Britin Heather Watson nach 2:09 Stunden mit 6:2, 3:6, 7:5 durch.

Konta war am Donnerstagabend im Match gegen Angelique Kerber auf dem feuchten Rasen ausgerutscht, fiel auf den Hinterkopf und ließ sich unter Schmerzen minutenlang behandeln, ehe sie die letzten Punkte zum 6:3, 6:4 gewann. Ob die Weltranglistensiebte zu ihrem Auftaktmatch am Montag in Wimbledon antreten kann, stand zunächst nicht fest.

Murray hatte nach seinem überraschenden Erstrunden-Aus im Londoner Queen's Club Woche zwei Testmatches in dieser Woche abgesagt. Am Freitag sagte sein Trainer Ivan Lendl auf dem Weg zum Training der BBC: "Ihm geht's großartig." Murray hatte 2013 und im vergangenen Jahr bei seinem Heim-Grand-Slam triumphiert.