Vorjahresfinalistin Angelique Kerber hat die zweite Runde von Wimbledon erreicht. Die Weltranglistenerste löste ihre Pflichtaufgabe gegen die Qualifikantin Irina Falconi (USA) auf dem Centre Court trotz einer mäßigen Vorstellung mit 6:4, 6:4 in 1:27 Stunden.

Kleiner Schritt aus der Krise

"Als ich auf den Platz gekommen bin, sind alle Erinnerungen an das letzte Jahr zurückgekommen, aber ich habe versucht, mich auf das Match heute zu konzentrieren", sagte Kerber: "Ich bin glücklich, durch die erste Runde gekommen zu sein. Es ist immer gut, wenn man zu Beginn ein hartes Match gewinnt." Nach den Zipperlein, Zweifeln und Tränen der Sandplatzsaison war der Sieg immerhin ein kleiner Schritt aus der sportlichen Krise.

Allerdings war Kerber gegen Falconi noch weit entfernt von der Leichtigkeit, die sie 2016 zu zwei Grand-Slam-Titeln, ins olympische Finale von Rio und beinahe auch zum Titel im Tennis-Mekka Wimbledon geführt hatte. Nach Fehlern haderte sie immer wieder mit sich selbst, auch die schnelle 3:0-Führung im ersten Satz verlieh ihr keine Sicherheit.

Im Vergleich zum bisher desaströsen Jahr 2017 - unter anderem Erstrundenaus in Paris - war es allerdings ein Schritt in die richtige Richtung.

In Runde zwei gegen Flipkens

Alleine ihre Qualität in den Grundschlägen und eine deutlich bessere Beinarbeit als Falconi bescherten ihr schließlich den Erfolg. Bereits am Donnerstag muss sich Kerber steigern, will sie nach dem Erstrunden-Aus in Paris nicht auch auf ihrem geliebten Rasen frühzeitig scheitern. In der zweiten Runde trifft die 29 Jahre alte Kielerin auf die frühere Halbfinalistin Kirsten Flipkens aus Belgien.

Kerber (29) ist nach Carina Witthöft und Tatjana Maria die dritte Deutsche in der zweiten Runde. Ausgeschieden sind von ursprünglich acht Spielerinnen im Hauptfeld die frühere Finalistin Sabine Lisicki, Andrea Petkovic und Mona Barthel.