Andy Murray hat seine Teilnahme an den am Montag beginnenden US Open in New York wegen einer Hüftverletzung abgesagt.

Der britische Weltranglistenzweite ist der vorerst letzte prominente Ausfall, nachdem im Vorfeld des abschließenden Grand-Slam-Turniers der Saison bereits vier Profis aus den Top 11 passen mussten.

"Ich habe alles versucht, mit mehreren Hüft-Spezialisten gesprochen, eine Pause und Reha gemacht. Ich wollte unbedingt fit werden für das Turnier, aber es hat nicht geklappt", sagte der sichtlich enttäuschte Murray.

Neben dem 30-Jährigen, der wegen der Blessur seit Mitte Juli in Wimbledon kein Turnier mehr bestritten hatte, fehlen in Flushing Meadows Titelverteidiger Stan Wawrinka (Schweiz), Novak Djokovic (Serbien), Milos Raonic (Kanada) und Kei Nishikori (Japan).

Der 30-jährige Murray hatte die US Open 2012 gewonnen und damals seinen ersten von mittlerweile drei Grand-Slam-Titel geholt.