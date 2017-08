Fed-Cup-Spielerin Annika Beck (23) rückt ins Hauptfeld der US Open in New York (28. August bis 10. September) nach.

Die frühere Top-40-Spielerin, in der Tennis-Weltrangliste mittlerweile auf Rang 114 abgerutscht, profitiert von der Absage der früheren Turniersiegerin Samantha Stosur.

Die 33-jährige Australierin kann wegen einer Verletzung an der rechten Hand nicht beim vierten und letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres starten.