Andrea Petkovic ist als sechster deutscher Profi in der ersten Runde der US Open in New York ausgeschieden. Die Weltranglisten-93. aus Darmstadt unterlag der im Ranking um zwei Positionen besser platzierten Jennifer Brady (USA) in 2:13 Stunden mit 4:6, 6:3, 1:6.

Das Match war am Dienstag wegen Regens beim Stand von 4:3 für Petkovic im zweiten Satz auf Mittwoch verschoben worden.

Die Hessin startete bei der Fortsetzung konzentriert, nahm Brady gleich den Aufschlag ab und holte sich Durchgang zwei. Im entscheidenden Satz allerdings steigerte sich die Amerikanerin und ging schnell mit 3:0 in Führung. Kurz danach vergab Petkovic, Flushing-Meadows-Viertelfinalistin von 2011, drei Breakbälle und erholte sich davon nicht mehr.

Petkovic hatte nach einigen Rückschlägen Anfang August mit dem Halbfinal-Einzug in Washington ein Ausrufezeichen gesetzt. Dort hatte sie sich erst ihrer Fed-Cup-Kollegin Görges geschlagen geben müssen.