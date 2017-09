Am Montag, 28. August, haben die 136. US Open in New York begonnen (im LIVETICKER auf SPORT1).

Nach den Niederlagen von - unter anderem - Alexander Zverev und Angelique Kerber ist es zumindest Julia Görges gelungen, ins Achtelfinale einzuziehen. Dort war jedoch gegen die US-Amerikanerin Sloane Stephens Schluss.

Auch für Mischa Zverev reichte es nicht für die Runde der letzten Acht. Im Achtelfinale scheiterte der ältere der Zverev-Brüder chancenlos am US-Amerikaner Sam Querrey.

Damit ist nur noch ein Deutscher im Turnier vertreten: Philipp Kohlschreiber duelliert sich in seinem Achtelfinale mit einem sehr starken Gegner: Er trifft in der Nacht von Montag auf Dienstag auf Rekord-Grand-Slam-Sieger Roger Federer.

SPORT1 beantwortet alle wichtigen Fragen zum vierten und letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres.

- Welche Deutschen und Favoriten spielen heute?

Arthur-Ashe-Stadium (Spielbeginn 17 Uhr MESZ)

1. Match: Karolina Pliskova (Tschechien, Nr. 1) - Jennifer Brady (USA)

2. Match: Rafael Nadal (Spanien, Nr. 1) - Alexandr Dolgopolov (Ukraine) im Liveticker

3. Match: CoCo Vangeweghe (USA, Nr. 20) - Lucie Safarova (Tschechien)

(Spielbeginn Dienstag, 1 Uhr nachts MESZ)

4. Match: Roger Federer (Schweiz, Nr. 3) - Philipp Kohlschreiber (Deutschland, Nr. 33) im Liveticker

5. Match: Eline Svitolina (Ukraine, Nr. 4) - Madison Keys (USA, Nr. 15)

Nebenplätze (Spielbeginn 17 Uhr MESZ)

2. Match, Louis Armstrong Stadium: David Goffin (Belgien, Nr. 9) - Andrey Rublev (Russland)

3. Match, Louis Armstrong Stadium: Daria Kasatkina (Russland) - Kaia Kanepi (Estland)

4. Match, Grandstand: Juan Martin del Potro (Argentinien, Nr. 24) - Dominic Thiem (Österreich, Nr. 6) im Liveticker

- Wie wird über die US Open berichtet?

Eurosport überträgt das letzte Major des Jahres auf seinen beiden TV-Sendern und im Stream via Eurosport Player.

SPORT1 begleitet ausgewählte Spiele wie gewohnt im LIVETICKER.

- Was gibt es sonst zu wissen?

Im Arthur-Ashe-Stadium, dem mit 22.547 Plätzen größten Tennis-Stadion der Welt, gibt es seit 2016 über dem Centre Court ein mobiles Dach. So sind Spiele in der Abendsession bis spät in der Nacht möglich.

50,4 Millionen Dollar, umgerechnet rund 43,3 Millionen Euro - so viel Preisgeld gab es noch nie. Im Vorjahr waren es 41,7 Millionen Euro. Die Sieger der Einzelkonkurrenzen erhalten jeweils einen Scheck über rund 3,2 Millionen Euro. Zum Vergleich: In Wimbledon lag das Preisgeld in diesem Jahr bei 34,7 Millionen Euro. Die Australian Open waren mit 34,8 Millionen Euro dotiert, die French Open mit 36 Millionen.