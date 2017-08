Losglück für die deutschen Hoffnungsträger, ein Fed-Cup-Duell und ein Tennis-Kracher zum Auftakt: Während Alexander Zverev (Nr. 4) und Angelique Kerber (Nr. 6) bei den am Montag beginnenden US Open in New York lösbare Aufgaben erwischt haben, treffen Julia Görges (Nr. 30) und Annika Beck bereits in der ersten Runde aufeinander.

Halep gegen Scharapowa

Die Rumänin Simona Halep, Nummer zwei der Setzliste, zog das undankbare Los Maria Scharapowa. Die Russin, nach ihrer Dopingsperre weit in der Weltrangliste zurückgefallen, startet dank einer Wildcard beim vierten und letzten Grand-Slam-Turnier des Jahres, das sie 2006 gewonnen hatte.

Alexander Zverev, der auf der US-Hartplatztour in diesem Sommer bereits zwei Turniere gewonnen hat, trifft zu Beginn auf einen Qualifikanten. Titelverteidigerin Kerber bekommt es mit der 19 Jahre alten Naomi Osaka aus Japan zu tun. Mischa Zverev (Nr. 23) ist gegen den amerikanischen Wildcard-Starter Thai-Son Kwiatkowski klarer Favorit.

Kerber war als Stargast zur Zeremonie im historischen Seaport District von Manhattan eingeladen, gemeinsam mit dem Kroaten Marin Cilic, der als Champion von 2014 die verletzte fehlenden Vorjahresfinalisten Stan Wawrinka (Schweiz) und Novak Djokovic (Serbien) vertrat.

"Ich liebe diese Stadt, es ist immer magisch hier", sagte Kerber und gab sich trotz ihrer anhaltenden Formkrise zuversichtlich. "Ich habe ein besseres Gefühl als in Melbourne, wo ich zum ersten Mal als Titelverteidigerin gestartet bin", sagte die zweimalige Grand-Slam-Siegerin.

Bereits qualifiziert, aber noch nicht zugelost, ist Maximilian Marterer. Cedrik-Marcel Stebe und Anna Zaja haben noch die Chance, das Hauptfeld zu erreichen.

Die deutschen Partien im Überblick:

Herreneinzel:

Alexander Zverev (Nr. 4) - Qualifikant

Mischa Zverev (Nr. 23) - Thai-Son Kwiatkowski (USA)

Philipp Kohlschreiber - Benoit Paire (Frankreich)

Jan-Lennard Struff - Alexander Dolgopolow (Ukraine)

Florian Mayer - Rogerio Dutra Silva (Brasilien)

Dustin Brown - Thomaz Bellucci (Brasilien)

Dameneinzel:

Angelique Kerber (Nr. 6) - Naomi Osaka (Japan)

Julia Görges (Nr. 30) - Annika Beck

Mona Barthel - Jekaterina Makarowa (Russland)

Carina Witthöft - Anastasija Sevastova (Lettland/Nr. 16)

Tatjana Maria - Ashley Kratzer (USA)

Andrea Petkovic - Jennifer Brady (USA)

Sabine Lisicki - Zheng Shuai (China/Nr. 27)