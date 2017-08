US Open: Maria Scharapowa besiegt Timea Babos in 2. Runde

Lesedauer: 2 Minuten

vergrößernverkleinern Maria Scharapowa musste für ihren Einzug in die dritte Runde hart kämpfen © Getty Images

Maria Scharapowa muss in der zweiten Runde der US Open gegen eine Ungarin in den dritten Satz. Am Ende besteht die Russin ihren Härtetest.