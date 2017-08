Der frühere Weltranglistenzweite Tommy Haas (39) hat keine Wildcard für die US Open erhalten.

Der gebürtige Hamburger steht damit nicht im Hauptfeld beim letzten Grand-Slam-Turniers des Jahres in New York (28. August bis 10. September). Für eine Teilnahme an der Qualifikation ist Haas als Nummer 245 der ATP-Weltrangliste zu schlecht klassifiziert.

Allerdings hatte der 15-malige Turniersieger nach seinem Erstrunden-Aus in Kitzbühel Anfang August offen gelassen, ob er überhaupt noch einmal auf der Profitour zum Schläger greift.

"Ich spiele nicht mehr das, was ich kann", hatte Haas nach dem 3:6, 6:7 (4:7) gegen Jan-Lennard Struff (Warstein) gesagt und weiter erklärt: "Es kann gut sein, dass es mein letztes Match war." Seither hat sich Haas nicht mehr öffentlich zu seiner Zukunft geäußert.