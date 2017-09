Tennis, US Open: 3. Runde mit Marin Cilic, Denis Shapovalov

Das Favoritensterben geht weiter / Lesedauer: 2 Minuten

vergrößernverkleinern Marin Cilic gewann die US Open 2014 © Getty Images

Der Sieger von 2014 wird in diesem Jahr die US Open nicht gewinnen. Marin Cilic verliert in der 3. Runde gegen einen Argentinier.