Die zweimalige Wimbledonsiegerin Petra Kvitova hat als erste Spielerin das Achtelfinale der US Open (täglich im LIVETICKER) erreicht. Die an Position 13 gesetzte Tschechin bezwang die Französin Caroline Garcia (Nr. 18) im Arthur-Ashe-Stadium überraschend klar mit 6:0, 6:4.

Es ist das bislang beste Abschneiden der fünfmaligen Fed-Cup-Gewinnerin Kvitova bei einem Grand-Slam-Turnier seit ihrem Comeback im Frühjahr.

Die Linkshänderin war am 20. Dezember 2016 in ihrem Apartment im tschechischen Prostejov überfallen und von einem Einbrecher mit einem Messer schwer an der Schlaghand verletzt worden.

Bei den French Open Ende Mai hatte sie ihr Comeback gefeiert, war in Paris aber bereits in der zweiten Runde ausgeschieden. In Wimbledon, dem Ort ihrer bislang größten Erfolge, war sie wenig später ebenfalls im Mach nach ihrem Auftaktsieg gescheitert. Davor hatte Kvitova aber das Rasenturnier in Birmingham gewonnen.

Im Achtefinale von Flushing Meadows trifft sie nun am Sonntag auf die amtierende Wimbledonsiegerin Garbine Muguruza (Spanien/Nr. 3) oder Magdalena Rybarikova aus der Slowakei (Nr. 31).