Wimbledonsiegerin Garbine Mugurza hat das Viertelfinale der US Open (täglich im LIVETICKER) verpasst und ihre Chance auf den Sprung an die Spitze der Weltrangliste erst einmal eingebüßt. Die an Position drei gesetzte Spanierin musste sich der Tschechin Petra Kvitova (Nr. 13) in einem spannenden Night-Session-Match in 1:46 Stunden mit 6:7 (3:7), 3:6 geschlagen geben.

Kvitova trifft in ihrem zweiten New-York-Viertelfinale nach 2015 am Dienstag auf Venus Williams (Nr. 9). Die 37-jährige Amerikanerin, Flushing-Meadows-Gewinnerin von 2000 und 2001, hatte sich mit 6:3, 3:6, 6:1 gegen Carla Suarez Navarro aus Spanien durchgesetzt.

Kvitova setzt Höhenflug fort

Es ist das bislang beste Abschneiden der zweimaligen Wimbledonsiegerin Kvitova bei einem Grand-Slam-Turnier seit ihrem Comeback im Frühjahr.

Die Linkshänderin war am 20. Dezember 2016 in ihrem Apartment im tschechischen Prostejov überfallen und von einem Einbrecher mit einem Messer schwer an der Schlaghand verletzt worden.

"Ich wusste damals nicht, wo die Reise hinführt. Jetzt stehe ich hier und erlebe ein Happy End. Ich genieße solche Momente jetzt mehr", sagte Kvitova.

Switolina greift nach Platz eins

Muguruza hatte eigentlich eine gute Ausgangsposition, die derzeitige Nummer eins Karolina Pliskova (Tschechien) schon nach den US Open von der Spitze zu verdrängen. Diese Chance hat jetzt noch Jelina Switolina aus der Ukraine (Nr. 4).

In einem weiteren Viertelfinale stehen sich Anastasija Sevastova (Lettland/Nr. 16) und Sloane Stephens (USA) gegenüber. Sevastova hatte die russische Wildcard-Inhaberin Maria Scharapowa mit 5:7, 6:4, 6:2 ausgeschaltet. Stephens hatte sich mit 6:3, 3:6, 6:1 gegen Julia Görges (Bad Oldesloe/Nr. 30) durchgesetzt.