US Open: Sloane Stephens besiegt Madison Keys souverän in zwei Sätzen Stephens sichert sich US Open-Titel / Lesedauer: 2 Minuten

vergrößernverkleinern Sloane Stephens gewinnt ihren ersten Grand Slam-Titel © Getty Images

Im Finale der US Open in New York besiegt die 24-jährige US-Amerikanerin Sloane Stephens ihre Landsfrau und Freundin Madison Keys deutlich in zwei Sätzen.