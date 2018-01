In Melbourne steht mit den Australian Open (tägl. im LIVETICKER) das erste Grand-Slam-Turnier des Jahres an. Vom 15. bis zum 28. Januar steigt das mit 50 Millionen australischen Dollar dotierte Hartplatz-Turnier.

In der Nacht auf Montag wird ab 1 Uhr deutscher Zeit erstmalig Down Under aufgeschlagen. Am ersten Turniertag geht es für drei deutsche Teilnehmer um den Einzug in die nächste Runde.

Julia Görges, die in den vergangenen Wochen mit starken Leistungen zu überzeugen wusste und als Geheimfavoritin gilt, muss gegen die US-Amerikanerin Sofia Kenin (ab 1 Uhr im LIVETICKER) antreten.

Auch Nadal im Einsatz

Auch für Mona Barthel geht das Turnier gleich am ersten Tag so richtig los. Die Vorjahresachtelfinalistin trifft auf die starke Rumänin Monica Niculescu.

Mit Philipp Kohlschreiber ist auch ein deutscher Mann am ersten Tag im Einsatz. Der Augsburger bekommt es zum Auftakt mit dem Japaner Yoshihito Nishioka zu tun.

Mit dem Weltranglistenersten Rafael Nadal (Spanien), Caroline Wozniacki (Nr.2/Dänemark) und Elina Svitolina (Nr.4/UKR) greifen am ersten Turniertag auch drei Mitfavoriten auf den Turniersieg bei Herren und Damen zum Schläger.

SPORT1 begleitet ausgewählte Spiele wie gewohnt im LIVETICKER.

Die Partien des ersten Tages (15. Januar):

Rod Laver Arena:

2. Match: Venus Williams (USA) - Belinda Bencic (SUI) - ab ca. 2.30 Uhr

3. Match: Grigor Dimitrow (BUL) - Dennis Novak (AUT) - ab ca. 4 Uhr

4. Match Rafael Nadal (ESP) - Victor Estrella Burgos (DOM) - ab ca. 9 Uhr im LIVETICKER

Margaret Court Arena:

4. Match: Mihaela Buzarnescu (ROU) - Caroline Wozniacki (DEN) - ab 7 Uhr

Hisense Arena:

1. Match: Sofia Kenin (USA) - Julia Görges (GER) - ab 1 Uhr im LIVETICKER

3. Match: Vasek Pospisil (CAN) - Marin Cilic (CRO) - ab ca. 4 Uhr

Show Court 3:

4. Match: Ivana Jorovic (SRB) - Elina Svitolina (UKR) - ab ca. 6.30 Uhr

Court 5:

2. Match: Philipp Kohlschreiber (GER) - Yoshihito Nishioka (JPN) - ab ca. 2.30 Uhr

Court 14:

1. Match: Monica Niculescu (ROU) - Mona Barthel (GER) - ab 1 Uhr

Court 15:

4. Match: Dustin Brown (GER) - Joao Sousa (POR) - ab ca. 6 Uhr im LIVETICKER