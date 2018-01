Die zweimalige Grand-Slam-Siegerin Wiktoria Asarenka verzichtet auf ihre Wildcard und wird nicht an den Australian Open (15. bis 28. Januar) teilnehmen.

Dies gab Turnierdirektor Craig Tiley am Montag bekannt. Asarenka, die wegen eines Sorgerechtsstreits um ihren Sohn Leo seit rund sieben Monaten pausiert, hatte Mitte Dezember eine Sondererlaubnis zur Teilnahme erhalten.

Asarenka nimmt nicht an Lieblingsturnier teil

"Leider kann Asarenka in diesem Jahr nicht nach Australien kommen", schrieb Tiley bei Twitter: "Die Australian Open sind ihr Lieblingsturnier und sie freut sich darauf, im kommenden Jahr nach Melbourne zurückzukehren."

Asarenka hatte 2012 und 2013 in Australien triumphiert. Die frühere Weltranglistenerste fehlt seit ihrem Ausscheiden im Achtelfinale von Wimbledon auf der Tour und ist im WTA-Ranking auf Platz 210 abgerutscht.

Die 28-Jährige hatte unter anderem ihre Teilnahme an den US Open in New York im August absagen müssen, da ihr Sohn wegen des schwebenden Verfahrens Kalifornien nicht verlassen durfte.

Asarenkas Ex-Freund Billy McKeague, Vater des gemeinsamen Kindes, hatte nach der Trennung im Juli 2017 einen Sorgerechtsantrag bei einem Gericht in Los Angeles eingereicht.