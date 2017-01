Tennis: WTA-Turnier in Sydney mit Angelique Kerber LIVE auf SPORT1+

Anzeige

Tennis: WTA-Turnier in Sydney mit Angelique Kerber LIVE auf SPORT1+ Generalprobe für Kerber in Sydney

vergrößernverkleinern Angelique Kerber geht als Weltranglistenerste ins Turnier © Getty Images

Für Angelique Kerber steht in Sydney (ab 8.1. LIVE auf SPORT1+) die Generalprobe für die Australian Open an. Auch zahlreiche weitere Stars sind am Start.