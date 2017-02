Angelique Kerber läuft in diesem Jahr weiter ihrer Galaform aus der Vorsaison hinterher. Die Weltranglistenzweite verlor ihr Auftaktmatch beim WTA-Turnier in Doha/Katar nach einem Auf und Ab gegen die Russin Daria Kassatkina überraschend mit 4:6, 6:0, 4:6. Für Kerber war es die bereits vierte Niederlage im achten Spiel in 2017.

Zweite Pleite gegen Kassatkina

Kassatkina, Nummer 32 im Ranking, scheint sich für Kerber zu einer Angstgegnerin zu entwickeln. Erst vor fünfeinhalb Wochen war die zweimalige Grand-Slam-Siegerin in ihrem Auftaktmatch in zwei Sätzen an der aufstrebenden 19-Jährigen gescheitert.

Im ersten Match 25 Tage nach ihrer glatten Niederlage im Achtelfinale der Australian Open gegen Coco Vandeweghe (USA) wirkte Kerber zunächst ungewohnt behäbig und leistete sich im ersten Satz viele leichte Fehler. Ihrem Trainer Torben Beltz signalisierte sie Atemprobleme.

Aufholjagd zu spät

Im zweiten Durchgang agierte die amtierende Sportlerin des Jahres dann druckvoller und war sichtlich bemüht, die Ballwechsel kurz zu halten. Im entscheidenden Satz fiel sie wieder in alte Muster zurück und geriet schnell mit 0:4 in Rückstand. Die folgende Aufholjagd kam zu spät.

Zugunsten der Vorbereitung auf die mit 776.000 Dollar dotierte Hartplatzveranstaltung im Wüstenstaat, wo sie vor drei Jahren ins Endspiel gekommen war, hatte Kerber extra auf einen Auftritt beim Fed-Cup-Spiel auf Hawaii gegen die USA (0:4) verzichtet. Bereits im vergangenen Jahr war Kerber in Doha als Topgesetzte in ihrem ersten Match gescheitert.