WTA-Turnier in Charleston mit Andrea Petkovic und Laura Siegemund

Anzeige

WTA-Turnier in Charleston mit Andrea Petkovic und Laura Siegemund Petkovic-Aus in Runde zwei / Lesedauer: 2 Minuten

vergrößernverkleinern Andrea Petkovic ist die Nummer 76 der Weltrangliste © Getty Images

Andrea Petkovic kommt 2017 weiter nicht in Schwung. In Charleston unterliegt sie gegen eine Lettin. Auch Mona Barthel verliert in zwei Sätzen.