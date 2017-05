Laura Siegemund bei WTA-Turnier in Madrid ausgeschieden

Laura Siegemund bei WTA-Turnier in Madrid ausgeschieden

vergrößernverkleinern Laura Siegemund musste nach sechs Siegen in Folge wieder eine Niederlage hinnehmen © Getty Images

Für Laura Siegemund ist das Tennis-Turnier in Madrid schon vorbei. Die Siegerin von Stuttgart scheitert in der Runde der letzten 32 an einer Amerikanerin.