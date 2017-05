Julia Görges und Tatjana Maria haben beim WTA-Turnier in Nürnberg souverän die zweite Runde erreicht.

Die an Nummer sechs gesetzte Görges, die im Vorjahr das Halbfinale erreicht hatte, setzte sich gegen die Japanerin Nao Hibino nach umkämpftem ersten Satz letztlich noch ungefährdet 7:5, 6:1 durch.

Görges trifft nun auf Carina Witthöft (Hamburg) oder die Schwedin Johanna Larsson, die am Dienstag aufeinandertreffen.

Zuvor hatte Maria im Schnelldurchgang die zweite Runde erreicht. Die 29 Jahre alte Wildcard-Starterin bezwang die Tschechin Marie Bouzkova in nur 63 Minuten mit 6:0, 6:1.

In der zweiten Runde des Nürnberger Versicherungscups trifft Maria auf Anna Zaja (Sigmaringen) oder die an Nummer sieben gesetzte Kasachin Jaroslawa Schwedowa, die Maria erst vor drei Wochen in Rabat besiegt hatte.

Insgesamt stehen neun deutsche Tennisspielerinnen in der Hauptrunde von Nürnberg. Neben Görges, Witthöft, Maria und Zaja sind dies Annika Beck (Bonn), Laura Siegemund (Metzingen), Katharina Hobgarski (Neunkirchen), Lena Rüffer (Berlin) und Katharina Gerlach (Essen).