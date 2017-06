Julia Görges greift nach ihrem ersten Finaleinzug im Jahr 2017.

Die Fed-Cup-Spielerin trifft im Halbfinale des WTA-Turniers auf Mallorca auf Catherine Cartan Bellis aus den USA (ab 15 Uhr LIVE im TV auf SPORT1+).

Die 28-Jährige hatte sich am Freitag im deutschen Duell deutlich gegen Sabine Lisicki durchgesetzt. Lisicki musste sich bei ihrem ersten Turnier nach siebenmonatiger Verletzungspause nach 1:30 Stunden 2:6, 4:6 geschlagen geben.

Für Görges ist es das dritte WTA-Halbfinale in diesem Jahr. Bereits in Budapest und Auckland war sie in die Runde der letzten vier eingezogen, dort jedoch jeweils gescheitert.

SPORT1 begleitet das Turnier am Samstag ab 15 Uhr LIVE im TV auf SPORT1+ und berichtet auf SPORT1.de und in der SPORT1 App.