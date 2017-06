Die Weltranglistenerste Angelique Kerber hat ihr erstes offizielles Rasen-Match des Jahres nach anfänglichen Problemen gewonnen.

Die 29-Jährige setzte sich bei der Wimbledon-Generalprobe im englischen Eastbourne nach einem Auftaktfreilos in Runde zwei gegen die Tschechin Kristyna Pliskova mit 4:6, 6:1, 7:5 durch. Nach 1:33 Stunden verwandelte Kerber ihren ersten Matchball.

"Ich bin froh, dass ich am Ende gewonnen habe", sagte Kerber nach dem Match, "und froh, wieder zurück zu sein. Kristyna hat sehr gut serviert. Am Ende habe ich meine Chance gesucht."

Spanierin Arruabarrena nächste Gegnerin

Ihre nächste Gegnerin ist noch am Mittwochabend die Spanierin Lara Arruabarrena. Die doppelte Belastung an einem Tag war notwendig geworden, weil die Spiele am Dienstag wegen Dauerregens abgesagt worden waren.

Vor dem Match von Kerber war Qualifikantin Mona Barthel in der zweiten Runde ausgeschieden. Die 26-Jährige unterlag der an Nummer sieben gesetzten Russin Swetlana Kusnezowa mit 6:4, 5:7, 2:6.

Kerber versucht Neustart

Eastbourne soll für Angelique Kerber den Neuanfang nach einem bislang durchwachsenen Jahr 2017 markieren. Zu sportlichen Schwächen gesellten sich Probleme mit dem linken Oberschenkel, die sie zuletzt zur Absage für das Turnier in Birmingham zwangen.

Dies brachte ihr Kritik ein, da der Rückzug einen Tag nach einer Spaßveranstaltung im westfälischen Halle erfolgte. Dort hatte sie gemeinsam mit dem Österreicher Thomas Muster ein Showmatch bestritten. In der Nacht traten die Beschwerden dann wieder auf.

Seit Monaten läuft die zweimalige Grand-Slam-Gewinnerin ihrer Form von 2016 hinterher. Hinzu kam der öffentliche Druck. "Alle wollen etwas von mir, ich bin immer noch in der Phase, damit umzugehen", sagte Kerber. Auf dem Rasen von Eastbourne will sie für den Rest des Tennis-Jahres die Ampeln wieder auf grün stellen.