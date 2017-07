Fed-Cup-Spielerin Annika Beck ist beim WTA-Turnier in Bukarest in der ersten Runde gescheitert. Die 23-Jährige unterlag der an Position zwei gesetzten Spanierin Carla Suárez Navarro deutlich mit 0:6, 1:6. Für Beck ist es das dritte Erstrunden-Aus in Folge. Auch in Wimbledon und bei den French Open im Mai war Beck in der ersten Runde ausgeschieden.

In Bukarest sind aus deutscher Sicht noch Mallorca-Finalistin Julia Görges (Nr. 3) und Tatjana Maria (Nr. 8) am Start.