Julia Görges hat beim WTA-Turnier in Washington D.C. (ab Di. LIVE im TV auf SPORT1+) die zweite Runde erreicht.

Die Nummer vier der Setzliste bezwang Francoise Abanda aus Kanada mit 6:4, 6:4. Nächste Gegnerin ist entweder Jana Cepelova (Slowakei) oder die Belgierin Alison Van Uytvanck.

Görges startete auf dem Hartplatz in der US-Hauptstadt in beiden Sätzen mit einem Break und gab den Vorsprung jeweils nicht mehr her. Vergangene Woche hatte die 28-Jährige ihr Erstrunden-Match im schwedischen Bastad aufgegeben, eine Woche zuvor hatte sie in Bukarest das Finale erreicht.

In Washington sind aus deutscher Sicht zudem Sabine Lisicki, Andrea Petkovic und Tatjana Maria am Start.