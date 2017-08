Fed-Cup-Spielerin Julia Görges (Bad Oldesloe) hat beim WTA-Turnier in der US-Hauptstadt Washington den Sprung ins Halbfinale geschafft.

Die 28-Jährige, die vor rund zwei Wochen in Bukarest das Finale erreicht hatte, bezwang die an Position sechs gesetzte Rumänin Monica Niculescu mit 6:3, 6:4.

Im Halbfinale trifft die Nummer vier der Setzliste entweder auf ihre Fed-Cup-Mitspielerin Andrea Petkovic (Darmstadt) oder Wild-Card-Inhaberin Bianca Andreescu aus Kanada.

Ebenfalls um den Einzug in die Runde der besten Vier beim Vorbereitungsturnier auf die US Open kämpft in der Nacht zu Samstag die Berlinerin Sabine Lisicki.

Die frühere Wimbledon-Finalistin trifft in ihrem Viertelfinale bei dem 250.000 US-Dollar dotierten Hartplatzturnier auf die Französin Oceane Dodin (Nr. 5).