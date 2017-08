Tennis, WTA: Caroline Wozniacki unterliegt in Toronto Jelena Switolina

Caroline Wozniacki kämpfte im Toronto-Finale vergeblich © Getty Images

Caroline Wozniacki kann in diesem Jahr kein Endspiel gewinnen. In Toronto unterliegt sie einer Ukrainerin, die sich Angelique Kerber in der Weltrangliste nähert.