Tennis-Beauty Genie Bouchard möchte bei den Connecticut Open (ab Mo. LIVE im TV auf SPORT1+) Selbstvertrauen für die anstehenden US Open sammeln.

Bei dem Hartplatzturnier in New Heaven will die Kanadierin wichtige Punkte für die Weltrangliste sammeln, um mit einer guten Ausgangslage in die folgenden US Open zu gehen. Aktuell belegt sie lediglich Platz 70 im Ranking der WTA. Die Konkurrenz rund um die Vorjahressiegerin und Weltranglisten-10. Agnieszka Radwanska kann sich sehen lassen

Für die Spielerinnen ist das Turnier die letzte Chance, um sich auf das letzte Grand-Slam-Turnier des Jahres vorzubereiten.

Titelverteidigung für Radwanska?

Womöglich ist die Siegerin in Connecticut am Ende eine alte Bekannte. Titelverteidigerin Agnieszka Radwanska geht als Favoritin in das Turnier. Auch Petra Kvitova hat gute Chancen, sich mit einem Turniersieg in Richtung US Open zu verabschieden.

Die Augen der Zuschauer dürften hingegen auf Genie Bouchard gerichtet sein. Die 23-Jährige gehört zu den beliebtesten Spielerinnen auf der Tour und freut sich auf das Turnier. Via Twitter forderte sie ihre Fans auf, sie vor Ort zu unterstützen:

In der ersten Runde trifft Bouchard auf die US-Amerikanerin Lauren Davis.