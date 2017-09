Angelique Kerber und Andrea Petkovic sind beim WTA-Turnier im chinesischen Wuhan gleich in der ersten Runde gescheitert - nur Julia Görges meisterte die Auftakthürde.

Die zweimalige Grand-Slam-Siegerin Kerber verlor ihr Auftaktspiel bei dem mit 2,666 Millionen dotierten Wettbewerb gegen die Französin Caroline Garcia mit 6:3, 3:6, 1:6. Petkovic unterlag als Qualifikantin der Amerikanerin Lauren Davis mit 3:6, 2:6.

Damit ist Fed-Cup-Spielerin Görges die letzte verbliebene Deutsche im Turnier. Die Weltranglisten-27. rang die Australierin Daria Gavrilova mit 6:4, 1:6, 6:4 nieder und trifft in der zweiten Runde auf Agnieszka Radwanska (Polen/Nr. 9).

Die 29-jährige Kerber, die in der Vorwoche in Tokio ins Halbfinale vorgedrungen und in der Weltrangliste am Montag von Position 14 auf 12 vorgerückt war, lieferte bei hochsommerlichen Temperaturen im Entscheidungssatz eine ganz schwache Vorstellung ab.

Nach 1:45 Stunden nutzte die Weltranglisten-20. Garcia ihren zweiten Matchball und besiegelte Kerbers zehnte Pleite in elf Spielen gegen eine Top-20-Spielerin in diesem Jahr.

Für Petkovic, die im WTA-Ranking auf Position 105 abgerutscht ist, war es im 20. Saisonturnier bereits das elfte Erstrunden-Aus. Nach exakt einer Stunde verwandelte die 23-jährige Davis, Nummer 38 der Welt, gleich ihren ersten Matchball.

Am Sonntag hatte Mona Barthel (Bad Segeberg) ihr Auftaktmatch gegen Olympiasiegerin Monica Puig 0:6, 7:6 (7:0), 4:6 verloren.

Ebenfalls früh beendet war das Turnier für Sloane Stephens und Madison Keys (beide USA). US-Open-Siegerin Stephens unterlag der Lokalmatadorin Wang Qiang 2:6, 2:6, US-Open-Finalistin Keys verlor 2:6, 6:7 (4:7) gegen ihre Landsfrau Varvara Lepchenko.