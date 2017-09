Angelique Kerber hat beim WTA-Turnier in Peking die Auftakthürde gemeistert. Die ehemalige Weltranglistenerste besiegte in der ersten Runde wie schon vor zwei Wochen in Tokio die Japanerin Naomi Osaka 6:2, 7:5 und trifft nun auf Alize Cornet (Frankreich) oder Wang Yafan (China). In Tokio hatte Kerber erstmals seit April wieder ein Halbfinale auf der Tour erreicht.

Die zweimalige Grand-Slam-Siegerin nahm Osaka insgesamt fünfmal den Aufschlag ab und verwandelte nach 1:29 Stunden ihren ersten Matchball. Die Wege von Kerber und Osaka treffen sich derzeit häufig: Bei den US Open hatte die als Titelverteidigerin angetretene Kerber 3:6, 1:6 gegen Osaka verloren.