Tennis: Maria und Görges in Taschkent und Wuhan im Einsatz

Tennis: Maria und Görges in Taschkent und Wuhan im Einsatz Görges scheitert, Maria weiter / Lesedauer: 2 Minuten

vergrößernverkleinern Julia Görges verliert im chinesischen Wuhan in der zweiten Runde © getty

Für Julia Görges endet das WTA-Turnier in Wuhan vorzeitig. Tatjana Maria zieht dagegen in Taschkent locker in die nächste Runde ein.