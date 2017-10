Fed-Cup-Spielerin Julia Görges hat das Turnier in Moskau gewonnen und damit ihre sechseinhalbjährige Durststrecke auf der WTA-Tour beendet.

Die 28-Jährige besiegte im Endspiel die russische Lokalmatadorin Darja Kassatkina nach nur 68 Minuten mit 6:1, 6:2 - anschließend flossen Tränen. Durch ihren dritten Turniersieg löst Görges zudem in der Tennis-Weltrangliste die ehemalige Weltranglistenerste Angelique Kerber als deutsche Nummer eins ab.

Görges, die in diesem Jahr die Finals von Mallorca, Bukarest und Washington verloren und im April 2011 in Stuttgart ihr zweites und bislang letztes Turnier gewonnen hatte, streicht einen Siegerscheck in Höhe von 147.500 Dollar (rund 125.000 Euro) ein. Ihren Premierenerfolg hatte die Norddeutsche 2010 in Bad Gastein/Österreich gefeiert.

Görges emotional

"Ich habe so hart für diesen Moment gearbeitet. Es fühlt sich großartig an, ich bin so glücklich", sagte Görges noch Minuten nach dem Matchball mit tränenerstickter Stimme. Zuvor hatte die 28-Jährige bange Sekunden überstehen müssen, bis der entscheidende Punkt per Challenge gut gegeben wurde.

"Die Krönung als Abschluss eines beeindruckend konstanten Jahres", sagte Barbara Rittner, Head of Women's Tennis beim Deutschen Tennis Bund (DTB): "Ein perfektes Match im Finale. Riesigen Glückwunsch und Respekt für die tolle Arbeit des gesamten Teams."

Im ersten Durchgang ließ die Weltranglisten-27. mit druckvollem und nahezu fehlerlosem Spiel ihre eine Position schlechter platzierte Widersacherin nicht ins Spiel kommen. Görges gab im gesamten Satz lediglich elf Punkte ab und holte sich den Durchgang nach 25 Minuten. Auch im zweiten Satz kam von ihrer russischen Kontrahentin, die im Frühjahr in Charleston ihren ersten Turniersieg gefeiert hatte, kein nennenswertes Aufbäumen.

Gewinnt auch Witthöft?

Görges, die zwischenzeitlich aus den Top 100 gerutscht war, kehrt erstmals seit dem 18. Februar 2013 wieder unter den besten 20 Spielerinnen der Welt zurück. Die zweimalige Grand-Slam-Siegerin Kerber, zu Beginn des Jahres noch die Nummer eins, verliert hingegen im neuen Ranking am Montag ihre Punkte aus dem WTA-Finale 2016 und fällt nach fünfeinhalb Jahren wieder aus den Top 20 (Die Mega-Tennis-Woche bei SPORT1)

Carina Witthöft greift am Samstag ebenfalls nach einem Turniersieg. Die 22 Jahre alte Hamburgerin bestreitet in Luxemburg ihr erstes Endspiel auf der WTA-Tour, Gegnerin der Weltranglisten-73. ist Olympiasiegerin Monica Puig aus Puerto Rico.