Das Saisonfinale der besten Tennisspielerinnen findet trotz des Absturzes der Kielerin Angelique Kerber in der Weltrangliste mit deutscher Beteiligung statt.

Im Doppel qualifizierte sich die langjährige Fed-Cup-Spielerin Anna-Lena Grönefeld an der Seite der Tschechin Kveta Peschke für das Turnier der besten acht Teams in Singapur (22. bis 29. Oktober).

Grönefeld (32) und die 42 Jahre alte Peschke erreichten in dieser Saison das Halbfinale in Wimbledon. Für Grönefeld ist es die erste Teilnahme an der inoffiziellen WTA-WM, Peschke ist bereits zum vierten Mal dabei.

Kerber, die im vergangenen Jahr das Einzel-Endspiel in Singapur verloren hatte, verpasst nach ihrer schwachen Saison aller Voraussicht nach das Finale der WTA-Tour. Die zweimalige Grand-Slam-Siegerin kann sich maximal noch als Ersatzspielerin qualifizieren.