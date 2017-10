Angelique Kerber ist in der zweiten Runde des WTA-Turniers in Peking ausgeschieden. Die an Position zehn gesetzte Kielerin unterlag Alize Cornet (WTA-Nr. 37) mit 4:6, 4:6. Nach 1:31 Stunden verwandelte die Französin ihren dritten Matchball. Es war Kerbers erste Niederlage im vierten Duell mit Cornet.

Die 29-Jährige lag nach einem Break zu Beginn des ersten Durchgangs schnell mit 3:1 in Führung, verzog aber dann beim dritten Satzball gegen sich eine Vorhand. Auf dem Moon Court im National Tennis Stadium erwischte Kerber dann auch im zweiten Satz den besseren Start. Doch die Linkshänderin musste insgesamt fünfmal ihren Aufschlag abgeben und erlebte eine weitere Enttäuschung.

In der vergangenen Woche war die deutsche Nummer eins in Wuhan bereits in ihrer Auftaktrunde an der späteren Siegerin Caroline Garcia (Frankreich) gescheitert. Zuvor hatte Kerber das Halbfinale von Tokio erreicht, aber ihr zweites Endspiel 2017 seit Monterrey im April verpasst.

In der letzten Saison hatte die ehemalige Weltranglistenerste unter anderem die Grand-Slam-Events in Melbourne und New York gewonnen, in diesem Jahr blieb der ersehnte Turniersieg auch auf der Asien-Tour aus.