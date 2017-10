Die französische Turnierdebütantin Caroline Garcia hat ihre Chance auf den Einzug in die K.o.-Runde beim WTA-Saisonfinale in Singapur gewahrt.

Die Weltranglistenachte setzte sich gegen die bis dato ungeschlagene und bereits für das Halbfinale qualifizierte Dänin Caroline Wozniacki 0:6, 6:3, 7:5 durch und muss dennoch auf Schützenhilfe hoffen.

Nur bei einem Sieg der bereits ausgeschiedenen Ukrainerin Jelena Switolina gegen die Weltranglistenerste Simona Halep aus Rumänien übersteht Garcia die Gruppenphase. SPORT1 überträgt das Match heute ab 13:30 Uhr LIVE im TV und im Livestream.

Sollte Switolina gewinnen, trifft Garcia als Gruppensiegerin am Samstag auf Venus Williams (USA). Wozniacki bekommt es in diesem Szenario mit Karolina Pliskova (Tschechien) zu tun. Setzt sich Halep durch, spielt Wozniacki als Gruppenerste gegen Williams, und Halep trifft auf Pliskova.

Garcia mit Aufholjagd

Wozniacki schien bereits auf dem besten Weg zu einem einmaligen Durchmarsch zu sein. Nach den Demonstrationen ihrer Klasse gegen Switolina (6:2, 6:0) und Halep (6:0, 6:2) holte sie sich auch gegen Garcia den ersten Satz problemlos.

Eine strittige Entscheidung der Schiedsrichterin brachte Wozniacki jedoch aus dem Konzept, im dritten Satz verspielte sie eine 3:1-Führung und gab bei 5:4 ihren Aufschlag ab. Ihre vierte Halbfinalteilnahme bei ihrem fünften Saisonfinale nach 2009, 2010 und 2014 stand jedoch bereits vor dem Match gegen Garcia fest.

2010 war Wozniacki in Doha/Katar erst im Finale an der Berlgierin Kim Clijsters gescheitert. In diesem Jahr verlor sie zunächst sechs Endspiele auf der WTA-Tour, ehe sie Ende September in Tokio den insgesamt 26. Titel ihrer Karriere feierte.

Die letztjährige Singapur-Finalistin Angelique Kerber sowie Titelverteidigerin Dominika Cibulkova hatten den Sprung ins Teilnehmerinnen-Feld der besten acht Spielerinnen der Saison diesmal nicht geschafft.