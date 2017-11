Angelique Kerber hat nach einer enttäuschenden Saison in einem Brief an ihre Fans ein emotionales Fazit gezogen und mit Blick auf das neue Jahr Veränderungen angekündigt.

"Seid euch sicher - ich werde mich mit ganzem Herzen auf 2018 vorbereiten und auch neue Wege gehen. Für euch, aber ebenso für mich. Denn Tennis ist meine Leidenschaft", schrieb die zweimalige Grand-Slam-Siegerin am Montag auf ihrer Facebook-Seite.

Die 29-Jährige hatte die Saison als Nummer eins begonnen und ist mittlerweile auf Platz 21 abgerutscht. Es seien auch "diese wichtigen Erfahrungen, die beruflichen Rückschläge", in denen man "sehr viel" über sich selbst lerne, meinte Kerber. Sie sei in den letzten zwölf Monaten "einen großen Schritt" vorangekommen, "wobei der Maßstab in meinem Leben nicht immer nur die Weltrangliste ist", ließ sie ihre Anhänger wissen.

Derzeit befindet sich die Australian-Open- und US-Open-Siegerin von 2016 im Urlaub auf den Seychellen. Kerber hatte 2017 kein Turnier gewonnen. "In den letzten zwei Jahren ist so viel passiert, und es stimmt eben beides: Alte Erinnerungen können beflügeln, aber auch ein Bremsklotz sein", schrieb sie über die "natürlich nicht ganz einfache letzte Zeit".

Der eigene Wert als Person sollte nicht über berufliche Erfolge definiert werden, "sondern unabhängig davon sein. Das muss man sich als Sportler immer mal wieder vergegenwärtigen", so Kerber.