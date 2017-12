Tennis, WTA: Serena Williams gibt Comeback in Abu Dhabi

Nur ein Vierteljahr nach der Geburt ihrer Tochter gibt Serena Williams ihr Tennis-Comeback in Abu Dhabi. Williams peilt die Titelverteidigung in Melbourne an.