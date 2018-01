Achtes Spiel, achter Sieg: Angelique Kerber hat ihre Siegesserie im Jahr 2018 fortgesetzt und greift im Endspiel des WTA-Turniers in Sydney nach ihrem ersten Titel seit den US Open 2016.

Die ehemalige Weltranglistenerste aus Kiel setzte sich im Halbfinale gegen Camila Giorgi aus Italien nach 1:14 Stunden 6:2, 6:3 durch.

Am Samstag, zwei Tage vor Turnierbeginn bei den Australian Open in Melbourne, bekommt es Kerber im Finale (7.00 Uhr MEZ, DAZN) mit Ashleigh Barty zu tun. Beide bisherigen Duelle mit der Australierin fanden im vergangenen Jahr statt, zum Saisonauftakt in Brisbane setzte sich Kerber durch, beim Jahresabschluss in Zhuhai gewann Barty.

2017 hatte Kerber nur das Endspiel im mexikanischen Monterrey erreicht.

Zweite Finalteilnahme in Sydney

Für Kerber ist es nach 2014 die zweite Finalteilnahme in Sydney, sie setzt damit ihren Aufwärtstrend nach dem sportlichen Absturz 2017 fort. Beim Hopman Cup in Perth gab sie in vier Einzeln keinen Satz ab, in der Olympiastadt von 2000 steigerte sie sich nach dem Zittersieg gegen die Tschechin Lucie Safarova von Match zu Match.

"Ich bin überglücklich, beim ersten Turnier der Saison sofort im Finale zu sein", sagte Kerber auf dem Court: "Ich freue mich auf das Duell mit Ash. Sie ist so jung und talentiert, ich bin sicher, dass es ein hartes Match wird."

In Melbourne trifft Kerber (29) zum Auftakt im deutschen Duell auf Anna-Lena Friedsam (Neuwied). In der dritten Runde könnte die Russin Maria Scharapowa auf die Turniersiegerin des Jahres 2016 warten.

"Die Auslosung ist für viele schwer, für Angie ist sie in Ordnung. Aber eine ungesetzte Scharapowa in der dritten Runde ist natürlich gefährlich", sagte Bundestrainerin Barbara Rittner.