Die deutschen Tischtennis-Stars Dimitrij Ovtcharov und Timo Boll haben beim europäischen Ranglistenturnier Top 16 im französischen Antibes als Gruppensieger das Viertelfinale erreicht. Dies schaffte bei den Frauen auch Petrissa Solja. Sabine Winter genügte auch Platz zwei zum Einzug in die Runde der letzten Acht.

Titelverteidiger Ovtcharov, der das seit 2015 in diesem Format ausgetragene Turnier beide Male gewonnen hatte, tat sich in seinen drei Spielen schwer und machte Platz eins in der Gruppe A durch einen mühsamen 3:2-Erfolg gegen den Dänen Jonathan Groth perfekt. Rekordeuropameister Boll, im früheren Europe Top 12 zwischen 2002 und 2010 fünfmal erfolgreich, setzte sich zum Abschluss mit 3:0 gegen seinen ehemaligen Düsseldorfer Klubkollegen Panagiotis Gionis aus Griechenland durch.

Ovtcharov spielt am Samstag (17.00 Uhr) im Viertelfinale gegen den Österreicher Stefan Fegerl, Boll muss gegen den Franzosen Simon Gauzy an die Platte (15.00).

Die Weltranglisten-15. Petrissa Solja, bei den Olympischen Spielen in Rio Zweite mit der Mannschaft, wurde ihrer Favoritenrolle gerecht und spielt nach drei Siegen in der Gruppe am Samstag (11.00) im Viertelfinale gegen die Rumänin Bernadette Szocs, Winter muss sich mit der Ungarin Georgina Pota (12.00) auseinandersetzen.