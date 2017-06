Der deutsche ITTF-Präsident Thomas Weikert hat das Fernbleiben von Bundes-Politikern bei den Tischtennis-Weltmeisterschaften in Düsseldorf kritisiert.

"Kein Politiker der deutschen Bundesregierung war hier", sagte er am letzten Tag der WM: "Auf anderen Kontinenten und in anderen Ländern ist das anders. Das ist ein großer Wettbewerb mit mehr als 100 Nationen - das ist Multi-Kulti! Ich bin ein bisschen enttäuscht."

Nordrhein-Westfalens Sportministerin Christina Kampmann sei vor Ort gewesen und hätte die Veranstaltung sehr gelobt, so Weikert. Hochrangigster Gast war am Donnerstag IOC-Präsident Thomas Bach.

Der Präsident des Deutschen Tischtennis-Verbands (DTTB) Michael Geiger war derweil vom Zuspruch aus der Bevölkerung begeistert. "Die Tickets waren an fünf Tagen ausverkauft. An acht Tagen kamen 58.000 Zuschauer für Tischtennis", und ergänzte: "Am Donnerstag waren hier 9200 Zuschauer, weil wir noch Tickets für die zweite Halle verkaufen konnten - an einem Werk- und Schultag in Deutschland."