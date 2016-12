Die Verhandlungen zwischen Mesut Özil und dem FC Arsenal sind offenbar zum Stillstand gekommen.

Wie der seriöse Evening Standard berichtet, können beide Parteien keine Einigkeit über das Gehalt im neuen Vertrag erzielen. Demnach verlange Özil genauso wie Teamkollege Alexis Sanchez das gleiche Gehalt wie ManUnited-Star Paul Pogba.

Dieser verdient bei Manchester United knapp 350.000 Euro pro Woche, Arsenal will jedoch nicht mehr als 240.000 Euro wöchentlich zahlen. Derzeit ist der Weltmeister Topverdiener bei den Gunners mit etwa 170.000 Euro Wochenverdienst.

Özils Vertrag läuft noch bis 2018 - im Sommer bietet sich demnach letztmals die Gelegenheit, den Regisseur gewinnbringend zu verkaufen.

Die Gespräche zwischen Arsenal und Özil befindet sich laut der Zeitung in einer Sackgasse, die Verdopplung des Gehalts wollen die Londoner partout nicht akzeptieren. Özil hingegen sei der Meinung, dass ihn seine Leistung dazu berechtige, genauso gut wie Pogba bezahlt zu werden.

Vor wenigen Tagen erklärte der 28-Jährige im Hinblick auf eine Rückkehr zu Real Madrid: "Ich fühle mich in London sehr wohl, aber im Fußball weiß man nie. Wir werden sehen, was in der Zukunft geschieht."