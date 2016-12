Dass Julian Draxler den VfL Wolfsburg verlassen will, hatte der Nationalspieler bereits im Sommer deutlich gemacht. Nun verwies er erneut auf seinen öffentlich geäußerten Wechselwunsch: "Dazu habe ich im Sommer ja schon alles Wesentliche gesagt", sagte er nach dem 2:3 gegen Hertha BSC.

Dass den Ex-Schalker in Wolfsburg nichts mehr hält, zeigte sich am Samstag deutlich. Trainer Valerien Ismael verzichtete zu Beginn auf seinen Starspieler. Als Draxler in der 78. Minute eingewechselt wurde, bekundeten die Fans ihre Meinung mit einem gellenden Pfeifkonzert.

"Was Pfiffe mit einem Menschen machen, kann sich jeder denken. Die Fans haben das Recht dazu, förderlich ist das ganz sicher nicht", so Draxler in der Bild am Sonntag.

Im Sommer erhielt der 23-Jährige noch ein klares Wechselverbot von der Vereinsspitze. Dieses hatte VfL-Geschäftsführer Klaus Allofs bereits im Volkswagen Doppelpass bereut.

"Wir würden es anders bewerten und es kann sein, dass wir es beim nächsten Mal anders machen und die Freigabe geben würden. Eventuell. Die Geschichte hat ihm nicht geholfen und dem VfL nicht geholfen", sagte er bei SPORT1.