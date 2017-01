Zweitligist Würzburger Kickers und Abwehrspieler Dominik Nothnagel haben sich im gegenseitigen Einvernehmen auf eine sofortige Vertragsauflösung geeinigt.

Der 22-Jährige wechselt in die 3. Liga zum SV Wehen Wiesbaden. Nothnagel war im Sommer 2014 von Borussia Dortmund II zu Würzburg in die Regionalliga gewechselt.

Seit dem Aufstieg in die Zweite Liga kam der Verteidiger aber nur noch in der zweiten Mannschaft der Kickers in der Bayernliga Nord zum Einsatz.