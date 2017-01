Der Wechsel des früheren deutschen und aktuellen US-Nationalspielers Jermaine Jones (35) innerhalb der Major League Soccer (MLS) von den Colorado Rapids zu Los Angeles Galaxy ist perfekt.

Am Mittwoch unterschrieb der Mittelfeldspieler seinen Vertrag, das gab der einstige Klub von David Beckham bekannt. L.A. hatte sich bereits Mitte Dezember die Rechte an Jones gesichert, Galaxy gab seinen ersten Pick im nächsten MLS-Draft an die Rapids ab.

Für Jones ist der fünfmalige MLS-Champion aus Kalifornien nach New England Revolution und den Rapids die dritte Station in der höchsten nordamerikanischen Liga. Zuvor war der Mittelfeldspieler in der Bundesliga für Frankfurt, Leverkusen und Schalke sowie in England für die Blackburn Rovers und in der Türkei für Besiktas Istanbul im Einsatz.