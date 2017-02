Um Arturo Vidal rankten sich in der Winterpause Gerüchte, wonach der Chilene ab der kommenden Saison zurück zu seinem Ex-Trainer Antonio Conte gehen könnte. Der Italiener arbeitet zwar nicht mehr bei Juventus Turin, aber auch beim FC Chelsea wäre Vidal vermutlich mit offenen Armen empfangen worden.

Nun aber spricht Vidal Klartext und schwört seinem aktuellen Arbeitgeber die Treue. "Es gibt keinen Grund für mich, die Bayern zu verlassen. Ich trage dieses Trikot mit Stolz. Ich fühle mich wohl, meine Frau fühlt sich wohl, und die Kinder sind glücklich. Und ich habe noch große Ziele in München", so Vidal in der Sport Bild.