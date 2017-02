Real Madrid gibt sich bei der Suche nach einem Torhüter nicht mit einer Option zufrieden.

Die Königlichen nehmen nach Informationen der Marca gleich drei Top-Keeper ins Visier: David De Gea (Manchester United), Thibaut Courtois (FC Chelsea) und Gianluigi Donnarumma (AC Mailand).

Besonders De Gea heizte mit seinen Aussagen die Spekulationen an. Zwar sei er aktuell sehr glücklich bei United, doch "niemand kann sagen, was die Zukunft bringt", so De Gea bei einer Promo-Veranstaltung. Aktuell sei er allerdings nur auf seinen aktuellen Klub fokussiert.

Courtois hatte es bereits als einen Traum bezeichnet, bei Real im Tor zu stehen. Zudem wäre es für den Belgier eine Rückkehr nach Madrid, wo er bereits drei Jahre bei Atletico spielte. Courtois Vertrag bei Chelsea läuft allerdings noch bis 2019 und die Londoner werden ihn nicht abgeben wollen. Doch wer weiß, ob zumindest Courtois schwach wird, falls sich Zinedine Zidane melden sollte.

Auch Supertalent Donnarumma ist in Reals Fokus geraten. Der 17-Jährige gehört zu den Spielern von Top-Agent Mino Raiola. Wer auch immer ihn will, muss sich zuerst mit Raiola auseinandersetzen.