Superstar Zlatan Ibrahimovic könnte in der nächsten Saison womöglich nicht mehr für seinen derzeitigen Klub Manchester United auflaufen, sondern stattdessen in der Serie A die Fußballschuhe schnüren.

Ibrahimovic' berüchtigter Berater Mino Raiola deutete in einem Interview mit dem italienischen Radiosender Radio CRC an, der SSC Neapel könnte das nächste Ziel des exzentrischen Schweden sein. "Ibrahimovic war schon immer in die Leidenschaft der Neapolitaner verliebt, ich habe das immer offen gesagt", so der 49-Jährige.

Ibrahimovic wisse, was die Liebe der Neapolitaner bedeutet und diese Leidenschaft habe ihn schon immer angezogen, so Raiola und weiter: "Ich weiß, dass de Laurentiis (Neapels Präsident Aurelio de Laurentiis, Anm. d. Red.) ihn kennt und bei Zlatan weißt du nie, was passiert".

Der mittlerweile 35 Jahre alte Ibrahimovic ist in Italien wahrlich kein Unbekannter, Neapel wäre nach Juventus Turin, Inter Mailand und dem AC Milan bereits der vierte Klub des 35-Jährigen in der Serie A.

Wie ernst die Aussagen des für solche Äußerungen durchaus bekannten Raiola allerdings zu nehmen sind, wird sich zeigen.

In England zeigte Ibrahimovic in diesem Jahr, dass er das Toreschießen auch im fortgeschrittenen Alter nicht verlernt hat und rettete das Team von Star-Trainer Jose Mourinho ein ums andere Mal.

Der Vertrag des Stürmers in England läuft am Saisonende aus, es gibt allerdings eine Option auf eine Verlängerung um ein weiteres Jahr.