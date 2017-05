Der FC Chelsea will im Sommer offenbar für viel Geld seinen Kader verstärken.

Laut Sun stehen Antonio Rüdiger und Radja Nainggolan vom AS Rom auf der Wunschliste - die Ablöse für das Duo soll satte 83 Millionen Euro betragen!

Erst in der vergangenen Woche hatte der Sid berichtet, dass Inter Mailand 40 Mio. Euro für den deutschen Nationalspieler biete. An Rüdiger und Nainggolan hatten die Blues bereits in der vergangenen Saison Interesse, die Roma ließ die beiden Stammspieler jedoch nicht ziehen - nun folgt wohl der nächste Vertrag.

Beide Spieler haben in der italienischen Hauptstadt noch Vertrag bis 2020.