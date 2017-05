Verlässt Ron-Robert Zieler Leicester City nach nur einer Saison wieder?

Dem kicker zufolge hat Bundesliga-Aufsteiger VfB Stuttgart Interesse am ehemaligen Nationaltorwart. Der 28-Jährige steht einer Veränderung offen gegenüber, obwohl sein Vertrag noch bis 2020 läuft. In dieser Saison kam der frühere Hannoveraner nicht an Stammtorwart Kasper Schmeichel vorbei und bestritt nur wenige Partien.

Der VfB sucht einen starken Konkurrenten für Aufstiegskeeper Mitch Langerak, am liebsten würden die Schwaben dafür wohl Zieler ausleihen.

Als Alternative zu Zieler gilt Augsburgs Marwin Hitz, der trotz Vertrags bis 2018 offenbar auf dem Markt ist.