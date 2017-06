Der 18-malige italienische Meister AC Mailand zeigt offenbar ebenfalls Interesse an Bundesliga-Torschützenkönig Pierre-Emerick Aubameyang von Borussia Dortmund. Laut der Gazzetta dello Sport offeriert Milans Sportdirektor Mauro Fassone dem BVB 60 Millionen Euro Ablöse für den Gabuner.

Dem Spieler winkt angeblich ein Vertrag mit einem Gehalt von 7,5 Millionen Euro per annum plus Boni. Damit will Milan die Konkurrenz wie Frankreichs Pokalsieger Paris St. Germain, der ebenfalls Interesse an Aubameyang signalisiert hatte, ausstechen.

Auch der FC Arsenal aus der englischen Premier League soll ebenfalls zu den Kandidaten für einen Wechsel des Goalgetters zählen.

Aubameyang war 2013 vom französischen Erstligisten AS St. Etienne zum BVB gewechselt. Sein Vertrag bei den Schwarz-Gelben läuft noch bis 2020.